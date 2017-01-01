Найдена разница между северным и южным полярными сияниями

Все дело в симметрии и ассиметрии.

Полярные сияния украшают собой небо над полюсами нашей планеты в периоды повышенной активности Солнца, когда оно направляет заряженные частицы в сторону атмосферы Земли. Ранее ученые считали, что эти великолепные события протекают совершенно одинаково как на севере, так и на юге, однако затем, к своему удивлению, обнаружили, что это не так.

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В новом исследовании коллектив ученых во главе с Андерсом Ома (Anders Ohma) из Бергенского университета, Норвегия, раскрывает причину различий в характере северного и южного полярных сияний – согласно исследователям, причина кроется в асиммтерии магнитного хвоста Земли. Однако, к своему удивлению, исследователи обнаружили, что предполагаемая ими причина асимметрии магнитного хвоста, напротив, способствовала симметризации этой структуры.

Магнитный хвост формируется в результате взаимодействия солнечного ветра, несущего с собой магнитное поле Солнца, с магнитосферой Земли и находится с «подветренной» стороны нашей планеты. Ночью в магнитном хвосте близ полюсов Земли видны полярные сияния – свечение атмосферы, возникающее при взаимодействии потоков солнечного ветра, проникающих в газовую оболочку нашей планеты, с атмосферными газами.

Исходное предположение в исследовании Омы состояло в том, что асимметрию в магнитном хвосте, обусловливающую разницу в характере северного и южного полярных сияний, формируют события, называемые пересоединением магнитных линий. Однако в результате проведенного анализа, включающего наблюдения северных и южных полярных сияний в ИК-диапазоне и сравнение их с данными о пересоединении магнитных линий в магнитном хвосте Земли, исследователи нашли, что ситуация является обратной – асимметрия магнитного хвоста вызывается несоответствием между направлениями солнечного и земного магнитных полей, а пересоединение магнитных линий приводит к симметризации магнитного хвоста нашей планеты.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Напомним, ранее NASA показало полярное сияние с борта МКС.

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