Умерла самая одинокая утка в мире

Селезень Тревор умер из-за нападения собак.

Селезень по кличке Тревор, единственная утка в маленьком островном государстве Ниуэ и, вероятно, самая одинокая утка в мире, умер в эти выходные, говорится в сообщении на странице Тревора в фейсбуке. Историю также рассказывает агентство AFP.

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Остров Ниуэ находится в 2,4 тысячи километров к северо-востоку от Новой Зеландии, на нем живет 1600 человек, при этом ежегодно его посещают около 9 тысяч туристов. Ниуэ — коралловый остров, на нем нет ни прудов, ни болот, и не было уток до появления одного самца, который, как считается, попал туда со штормом из Новой Зеландии. Селезень, которого назвали Тревором в честь спикера новозеландского парламента Тревора Малларда (словом mallard в английском языке называют диких уток), поселился в луже у дороги, которую регулярно пополняли местные пожарные.

Тревор прославился после того, как о нем узнала приехавшая на остров редактор издания New Zealand Herald, которой кто-то сказал “повернуть направо у утки“, объясняя путь куда-то. Выяснилось, что Тревор — действительно единственная утка на острове.

“Мы можем подтвердить, что утка Тревор скончался. Его видели мертвым в кустах после нападения собак“, — говорится в сообщении. Свои соболезнования жителям Ниуэ выразили, в частности, Торговая палата страны и сам Тревор Маллард, оставивший соответствующий комментарий под постом.

Напомним, ранее сообщалось, что умерла последняя в мире гавайская улитка.

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