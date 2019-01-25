Из льда торчат только их морды.

Обитающие на территории Болотного парка (Северная Каролина, США) аллигаторы буквально вмерзли в лед. Почти все тело существ скрыто под его толщей: над ней можно различить только часть морды аллигаторов.

Читай также: Во Флориде найден пятиметровый питон, способный глотать оленей и аллигаторов

Несмотря на довольно пугающий вид, явление не вызывает у зоологов тревоги. «Восемнадцать миссисипских аллигаторов подумали о будущем, раз высунули носы наружу», — говорит представитель парка Джордж Говард.

Стоит отметить, что обитающие в Болотном парке аллигаторы и раньше приспосабливались к изменившейся среде таким образом. Затем они «оттаивали» и продолжали жить обычной жизнью.

Этот процесс ученые называют брумацией — состоянием покоя, при котором падает температура тела и снижается скорость обмена веществ.

Отметим, аллигаторы отличаются от других представителей отряда крокодилы более широкой мордой, а также глазами, расположенными выше, чем у их сородичей.

В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов 0:00 / 00:43

Напомним, ранее аллигаторов застали за поеданием акул.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.