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В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

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Из льда торчат только их морды.
Вмерзший аллигатор
Вмерзший аллигатор
Скриншот видео

Обитающие на территории Болотного парка (Северная Каролина, США) аллигаторы буквально вмерзли в лед. Почти все тело существ скрыто под его толщей: над ней можно различить только часть морды аллигаторов.

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Несмотря на довольно пугающий вид, явление не вызывает у зоологов тревоги. «Восемнадцать миссисипских аллигаторов подумали о будущем, раз высунули носы наружу», — говорит представитель парка Джордж Говард.

Стоит отметить, что обитающие в Болотном парке аллигаторы и раньше приспосабливались к изменившейся среде таким образом. Затем они «оттаивали» и продолжали жить обычной жизнью.

Этот процесс ученые называют брумацией — состоянием покоя, при котором падает температура тела и снижается скорость обмена веществ.

Отметим, аллигаторы отличаются от других представителей отряда крокодилы более широкой мордой, а также глазами, расположенными выше, чем у их сородичей.

В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
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Напомним, ранее аллигаторов застали за поеданием акул.

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Теги: аллигаторы, видео, США, лед
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zadneprohodchik    25.01.2019, 15:57
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