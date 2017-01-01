Исследование: Люди стали меньше мутировать

Эволюция человека замедлилась.

Сравнив генетические изменения у потомков различных приматов, ученые пришли к выводу, что уровень мутаций у современных людей существенно уменьшился после того, как человечество отделилось от остальных. К сожалению (а может, и к счастью), в ближайшем времени нам не взрастить поколение мета-людей, — зато исследование позволило прояснить некоторые вопросы о нашем прошлом.

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Изучение генома человека всегда привлекало ученых, однако за последние шесть лет в этой области был совершен серьезный прогресс. По словам генетика Сорена Безенбахера, несколько крупных исследований позволили наконец количественно определить число новых мутаций, возникающих у людей каждый год. Однако до сих пор у исследователей не было новых данных для аналогичной оценки изменений генома наших ближайших родственников — приматов.

Для этого исследователи из Орхусского университета и Копенгагенского зоопарка собрали генетическую информацию от родителей и потомков шимпанзе, горилл и орангутангов, чтобы сравнить их уровень мутаций с нашим. В результате оказалось, что в среднем частота мутаций была на 150% выше, чем у людей — существенный показатель. Исследование также показало, что люди стали мутировать гораздо меньше сравнительно недавно по меркам эволюции — всего 400 000 лет назад, то есть незадолго до того, как наши предки стали современными людьми.

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Что это дает ученым? На самом деле, с помощью этих данных можно проследить изменения ДНК в глубь веков и выяснить, когда два родственных вида перестали быть членами одной, более крупной группы. Так, к примеру, ранее считалось, что предки современного человека и предки шимпанзе (наших ближайших генетических родственников) разошлись примерно 10 миллионов лет назад. Однако, как показало одно из предыдущих исследований, на самом деле этот раскол произошел гораздо раньше — порядка 13 миллионов лет назад.

Однако история играет с людьми в прятки. Другое исследование свидетельствует о том, что раскол случился всего 4 миллиона лет назад. И, чтобы еще больше запутать ученых, обнаруженные палеонтологами окаменелости указывают на то, что это случилось… примерно 8 миллионов лет тому назад. Думаете, это верные цифры? А вот и нет: теперь генетики говорят, что, согласно уровню мутаций генома, виды разделились примерно 7−8 миллионов лет назад.

Эти знания помогут нам не только более подробно изучить историю своего происхождения, но и предугадать динамику изменения видов современных приматов, многие из которых находятся на грани вымирания. Возможно, именно это поможет экологам создать такие условия, в которых животные смогут чувствовать себя комфортно и восстановить популяцию.

Напомним, ранее была найдена самая старая ДНК человека.

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