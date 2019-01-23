Астрономы: До Большого взрыва существовала зеркальная копия Вселенной

Антивселенная объясняет существование темной материи.

Подобно отражению в воде горы, стоящей на берегу озера, наша Вселенная могла однажды иметь идеальную зеркальную копию. К такому заключению пришли ученые из Канады, экстраполировав законы Вселенной на периоды времени как после, так и до Большого взрыва.

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Сегодня физики имеют довольно подробное понимание структуры Вселенной, начиная с первых нескольких секунд после Большого взрыва и вплоть до настоящего времени. Основные физические законы при этом остались неизменными с того времени до настоящих дней. Однако эксперты на протяжении многих лет дискутируют на тему того, что произошло в этот самый первый момент – когда крохотная, бесконечно плотная крупица материи стремительно расширилась – и в ходе этих дискуссий часто упоминается возможность нарушения каким-то образом базовых физических принципов.



В новом исследовании ученые во главе с Лейтемом Бойлем (Latham Boyle) из Института теоретической физики «Периметр» в Ватерлоо, Канада, предложили взглянуть на эту проблему с другого ракурса, представив простой сценарий, согласно которому наша Вселенная всегда оставалась фундаментально симметричной. Проведя расчеты, исследователи пришли к выводу, что до Большого взрыва наша Вселенная представляла собой нечто вроде «зеркального отражения» современного мира, где время шло в противоположную сторону, а материя была построена из частиц антиматерии: например, атом такой материи представлял собой ядро из нейтронов и отрицательно заряженных антипротонов, вокруг которого по орбитам двигались легкие позитроны. Все события в такой «антиВселенной» развивались в обратную сторону, например, разбитое яйцо в ней превращалось в целое, а затем оказывалось прямиком в курице, от которой оно было получено в нашем мире.

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Согласно авторам, эта новая гипотеза помогает разрешить ряд противоречий современной космологии, включая проблему темной материи.



Составлено по материалам, опубликованным на Live Science.

Напомним, ранее сообщалось, что доказательство многомировой Вселенной нашли в простом опыте.

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