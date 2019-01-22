Черная дыра в центре Млечного пути смотрит на Землю

Один из джетов черной дыры направлен прямо на нас.

Считается, что в центрах крупных галактик расположены черные дыры, масса которых достигает миллионов и миллиардов масс Солнца. Ближайшая к нам сверхмассивная черная дыра — объект Стрелец A* — находится в центре нашей Галактики и, по существующим оценкам, весит как около 4,3 миллиона солнц. Она окружена плотным облаком притянутой материи, разогнанной и раскаленной в гравитационном поле дыры. Небольшая доля этого вещества закручивается и на скоростях, сравнимых со скоростью света, выбрасывается парой симметричных узких потоков — джетов. Джеты активно излучают — недаром Стрелец A* был замечен прежде всего как компактный радиоисточник.

Читай также: Создана новая теория черных дыр

Однако рассмотреть эти внутренние детали напрямую задача крайне сложная. Источник совсем невелик, а его излучение рассеивается пылью, лежащей на всем разделяющем нас пространстве в 26 тысячах световых лет. Поэтому большая международная группа исследователей провела наблюдения за Стрельцом A* с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами — метода, использующего большие массивы антенн, разнесенных на значительное расстояние, но работающих синхронизированно и позволяющих добиться огромного разрешения. Результаты этих наблюдений представлены в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Стрелец A*: вверху — результаты симуляции объекта и рассеянного излучения от него; внизу — данные наблюдений рассеянного и «отфильтрованного» излучения Issaoun

Читай также: Черные дыры могут расти за счет других дыр

Авторам удалось «отфильтровать» шум рассеянного излучения, и в результате они увидели внутреннюю структуру радиоисточника диаметром лишь около 120 угловых микросекунд — симметричную, в полном соответствии с представлениями о существовании в ней пары скоростных джетов.

Более того, как оказалось, излучение из него исходит чрезвычайно узким потоком. Приходя к нам, он имеет в поперечнике лишь порядка стомиллионной доли градуса; фактически луч направлен прямо на нас. Это большая удача, которая позволит лучше понять устройство и Стрельца A*, и сверхмассивных черных дыр вообще. Само же излучение, насколько известно, полностью безопасно.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что гигантская черная дыра ближе к Земле, чем предполагалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.