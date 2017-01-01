Найден самый глубокий природный колодец

Она расположена в Китае.

Об измерении глубины расположенного на Парасельских островах природного колодца заявили в Государственном центре океанического прогнозирования окружающей среды КНР.

Глубина голубой дыры равна 300 метрам, что на сто метров больше предыдущего рекордсмена — голубой дыры Дина на Багамах.

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Глубоководная пещера, названная Юнълэ, имеет на поверхности диаметр до 130 метров: при погружении она сужается до 36. Почти вертикальная тектоническая воронка не обладает подземным сообщением с Южно-Китайским морем. Несмотря на это, в ней обитает более 20 видов разных живых существ.

Голубыми дырами называют воронки, заполненные водой, которые сформировались из-за эрозии горной породы. По мнению китайских ученых, Юнълэ представляет большую научную ценность. Сейчас власти страны прикладывают большие усилия по сбережению уникальной экосистемы.

Напомним, ранее сообщалось, что в самой глубокой пещере нашли безглазых насекомых.

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