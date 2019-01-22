Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Миниатюрный Стоунхендж оказался фальшивкой

Комментариев: 1
Сооружение из камней в Шотландии построил местный фермер.
Фальшивка из Леошель-Кушни
Фальшивка из Леошель-Кушни
Aberdeenshire council

Мегалитическое сооружение в Шотландии, возраст которого оценивался в тысячу лет, оказался подделкой, сделанной фермером в 90-х годах прошлого века. Об этом сообщает The Guardian.

Читай также: В Британии нашли источник стройматериалов для Стоунхенджа

Постройка в виде круга располагается в шотландском приходе Леошель-Кушни в округе Абердиншир. От других похожих кромлехов его отличал малый размер стоячих камней и небольшой диаметр. Археологическая служба Шотландии посчитала мегалит подлинным древним сооружением и проводила исследования, пока бывший владелец фермы, где он находился, не рассказал, что он был одним из строителей "кромлеха", который оказался репликой полноразмерного мегалита.

Представители археологической службы сообщили, что они были разочарованы тем, что мегалит оказался ненастоящим, однако продолжают считать его «отличным элементом ландшафта».

Кромлехом называют древнее сооружение, построенное в позднем неолите или в раннем бронзовом веке и представляющее собой группу вертикально поставленных камней, которые образуют окружность. Кромлехами часто называют мегалиты, например, Стоунхендж.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии нашли еще один Стоунхендж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Стоунхендж, Шотландия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
    22.01.2019, 10:33
Оценка:  0
Google зараз платить $ 17000 до $ 22000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 20544 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблю...

>>>>>> ;> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь