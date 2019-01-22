Миниатюрный Стоунхендж оказался фальшивкой

Сооружение из камней в Шотландии построил местный фермер.

Мегалитическое сооружение в Шотландии, возраст которого оценивался в тысячу лет, оказался подделкой, сделанной фермером в 90-х годах прошлого века. Об этом сообщает The Guardian.

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Постройка в виде круга располагается в шотландском приходе Леошель-Кушни в округе Абердиншир. От других похожих кромлехов его отличал малый размер стоячих камней и небольшой диаметр. Археологическая служба Шотландии посчитала мегалит подлинным древним сооружением и проводила исследования, пока бывший владелец фермы, где он находился, не рассказал, что он был одним из строителей "кромлеха", который оказался репликой полноразмерного мегалита.

Представители археологической службы сообщили, что они были разочарованы тем, что мегалит оказался ненастоящим, однако продолжают считать его «отличным элементом ландшафта».

Кромлехом называют древнее сооружение, построенное в позднем неолите или в раннем бронзовом веке и представляющее собой группу вертикально поставленных камней, которые образуют окружность. Кромлехами часто называют мегалиты, например, Стоунхендж.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии нашли еще один Стоунхендж.

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