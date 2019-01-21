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Разгадана тайна статуй острова Пасхи

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Так островитяне помечали источники с пресной водой.
Статуи острова Пасхи ставили возле пресной воды
Статуи острова Пасхи ставили возле пресной воды
popmech.ru

Команда ученых из Университета Орегона предложила свое объяснение расположения статуй на острове.

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По мнению ее участников, расположение недвусмысленно коррелирует с местоположением источников пресной воды. Для полинезийцев, привыкших жить на атоллах, она была ценной редкостью, и желание отметить и, вероятно, сакрализовать места их расположения совсем немудрено.

Докторант Университета Орегона Роберт Ди Наполи и его соавторы из нескольких американских университетов принимали во внимание расположение статуй (моаи) и платформ для их будущего размещения (аху) и соотносили их с расположением садов, морских ресурсов и источников пресной воды - трех наиболее важных ресурсов на Рапа-Нуи.

Для нужд исследования была разработана специальная математическая модель. Она показала, что размещение статуй на острове связано именно с источниками пресной воды. Для наблюдателя, идущего по острову пешком, она не очевидна и становится понятной только при исследовании карта в ином масштабе.

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"Когда мы начали смотреть на районы вокруг аху, мы обнаружили, что они были точно привязаны к местам, где появляется свежая подземная вода, в основном в виде проницаемого слоя, из которого вода вытекает у берега", — говорит антрополог Карл Липо (Carl Lipo) из Университета Бирмингема.

"Чем внимательнее мы смотрели, тем чаще видели эту модель". Даже внутри острова были обнаружены источники пресной воды около каменных сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что статуи острова Пасхи могут исчезнуть.

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Теги: остров Пасхи, статуи
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