Найдена самая старая таблица периодических элементов

В найденной таблице всего 72 элемента.

Сотрудники химического факультета Сент-Эндрюсского университета обнаружили старейшую сохранившуюся копию таблицы Менделеева. Как сообщается в пресс-релизе университета, ее напечатали в Вене в 1885 году, а тремя годами позже ее купил профессор химии Томас Парди, преподававший в университете.

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Менделеев опубликовал первую схему таблицы в 1869 году, в журнале Русского химического общества. В нем известные на тот момент 63 элемента располагались по 19 рядам элементов-аналогов и шести столбцам. В 1870 году в журнале «Основы химии» ученый опубликовал второй вариант таблицы, имевший более знакомый нам вид. В нем Менделеев преобразовал ряды в восемь вертикально расположенных групп, а столбцы превратились в периоды.

Копию таблицы в Сент-Эндрюсском университете нашел сотрудник химического факультета, доктор Алан Айткен (Alan Aitken) в 2014 году, когда разбирался на складе химических реактивов и оборудования. Реактивы и оборудование копились там с 1968 года, с момента последнего переезда факультета. Помимо прочего, Айткен обнаружил свернутые в трубку лекционных материалов, а в нем — копию периодической таблицы. По структуре она была похожа на версию 1870 года, но не совпадала с ней полностью. Тем не менее это была одна из ранних копий. Как гласила надпись в нижнем углу таблицы, «Verlag v. Lenoir & Forster, Wien» она была напечатана в типографии, которая специализировалась на печати научной литературы и работала в 1875-1888 годах. Другая надпись, «Lith. von Ant. Hartinger & Sohn, Wien», указывала на мастера литографии, который делал тираж таблицы, и который умер в 1890 году.

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Сотрудники, занимающиеся университетскими коллекциями, проверили, известны ли более ранние копии таблицы Менделеева, и выяснили, что их нет. Чтобы датировать ее, они проконсультировались с экспертами, в частности, со специалистом по истории таблицы, профессором Эриком Скерри (Eric Scerri) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Основываясь на представленных в таблице элементах, он предположил, что она была напечатана между 1879 и 1886 годами. Так, открытые в 1875 и 1879 годах галлий и скандий в таблице были, а обнаруженный в 1886 году германий — еще нет.

Определить, в каком году была напечатана таблица, помогли поиски в университетском архиве. В нем оказалась запись о покупке Периодической таблицы, напечатанной в 1885 году, из каталога немецкой фирмы C.Gerhardt. Копию приобрел в 1888 году университетский профессор химии Томас Парди (Thomas Purdie); она стоила три золотых марки (примерный эквивалент полутора тысяч рублей).

В прошлом году в Австралии нашли старейшее письмо в бутылке. Его бросили за борт за 132 года до того, в 1886 году. Письмо было написано в рамках экспериментов по изучению морских течений; в нем были указаны дата и маршрут плавания, координаты и имя капитана судна.