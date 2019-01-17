Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Все выросшие на обратной стороне Луны растения погибли

Комментариев: 1
Эксперимент, говорят ученые, завершился успешно.
Контейнер с растениями
Контейнер с растениями
chinanews.com

Все лунные растения погибли, сообщили китайские ученые. 

Читай также: Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны

Главный проектировщик эксперимента, профессор Чунцинского университета Се Гэнсинь (Xie Gengxin) объяснил, что в комплект биоконтейнера не вошла батарея (вероятно, из-за ограничений по массе). Поэтому ростки погибли в лунную ночь, когда температура внутри литрового отсека с растениями опустилась до −57°С. 

Ранее профессор утверждал, что контейнер спроектирован с батареей для обогрева из расчета длительности эксперимента 100 дней.

Сейчас оказывается, что в комплект вошли только семена шести видов живых организмов (хлопок, рапс, картофель, резуховидка, дрожжи, плодовые мушки), почва, вода, удобрения, две видеокамеры и система управления температурой. Но не батарея.

Эксперимент продлился 212,75 часа, сказали представители Национальной космической администрации Китая. Они пояснили, что после повышения температуры на поверхности биомасса будет разлагаться в герметично закрытом пространстве и не загрязнит поверхность спутника.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне впервые проросло первое растение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Луна, Китай, растения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: habr.com

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
    17.01.2019, 13:44
Оценка:  0
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці і місяць Tому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.. >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь