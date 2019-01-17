Все выросшие на обратной стороне Луны растения погибли

Эксперимент, говорят ученые, завершился успешно.

Все лунные растения погибли, сообщили китайские ученые.

Читай также: Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны

Главный проектировщик эксперимента, профессор Чунцинского университета Се Гэнсинь (Xie Gengxin) объяснил, что в комплект биоконтейнера не вошла батарея (вероятно, из-за ограничений по массе). Поэтому ростки погибли в лунную ночь, когда температура внутри литрового отсека с растениями опустилась до −57°С.

Ранее профессор утверждал, что контейнер спроектирован с батареей для обогрева из расчета длительности эксперимента 100 дней.

Сейчас оказывается, что в комплект вошли только семена шести видов живых организмов (хлопок, рапс, картофель, резуховидка, дрожжи, плодовые мушки), почва, вода, удобрения, две видеокамеры и система управления температурой. Но не батарея.

Эксперимент продлился 212,75 часа, сказали представители Национальной космической администрации Китая. Они пояснили, что после повышения температуры на поверхности биомасса будет разлагаться в герметично закрытом пространстве и не загрязнит поверхность спутника.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне впервые проросло первое растение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.