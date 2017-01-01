В нашей галактике нашли самую быструю черную дыру

Черная дыра вращается с огромной скоростью.

Команда ученых во главе с исследователями из Саутгемптонского университета, Великобритания, продемонстрировала черную дыру, вращающуюся вокруг собственной оси со скоростью, близкой к теоретическому пределу.

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Проведя наблюдения, команда во главе с доктором Маюкхом Пахари (Mayukh Pahari) выяснила, что черная дыра звездной массы под названием 4U 1630-472, расположенная в нашей Галактике, вращается с огромной скоростью (от 92 до 95 процентов от теоретически возможной скорости вращения) вокруг собственной оси, поглощая при этом материал из окрестностей. Эта материя нагревается под действием гравитации и поэтому ярко светится в рентгеновском диапазоне, что позволяет астрономам проводить наблюдения окрестностей черной дыры в этой области спектра.



Согласно Общей теории относительности Эйнштейна, если черная дыра стремительно вращается, то она будет менять пространство и время вокруг себя, по сравнению с невращающейся черной дырой.



Такие изменения оставляют следы в спектре излучения, испускаемого материалом, расположенным в окрестностях черной дыры. Поэтому, наблюдая изменения в спектре излучения материала, расположенного очень близко к черной дыре, ученые могут определить скорость ее вращения.

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Результаты этого исследования представляют большой интерес для астрономов, поскольку ранее исследователями уже были измерены большие по величине скорости вращения для пяти черных дыр, пояснили авторы.



Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, в конце прошлого года также была найдена самая быстрая черная дыра.

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