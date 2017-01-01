Найден новый вид акул, который возможно уже вымер

Акулы были открыты по скелетам и плавникам.

Тщательно изучив акул, найденных во Вьетнаме, Таиланде и на острове Борнео около века назад и хранящихся в коллекции музеев в Австрии и США, ученые смогли открыть новый вид. Изначально предполагалось, что обнаруженные особи относились к виду серых акул Carcharhinus porosus, однако данный вид обитает лишь в американских водах.

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Образцы, хранящиеся в коллекциях, имели ряд морфологических отличий от схожих акул — у них несколько иные, в частности, зубы, плавники, хрящевые скелеты. Все это позволило исследователям выделить новых акул в отдельный вид, который получил название Carcharhinus obsolerus. Где обитали акулы данного, нового вида, исследователи сказать не могут: образцы были найдены уже в местах рыбной торговли.

По словам исследователей, с учетом того, что в прибрежных зонах на юго-востоке Азии активно ловят акул, и того, что за такое долгое время акул Carcharhinus obsolerus, вероятно, никто не замечал, вполне возможно, что данный вид уже вымер. Впрочем, возможно, что дело обстоит иначе: в любом случае, как отмечают авторы работы, чтобы сохранить предполагаемые оставшиеся популяции, необходим практический, систематический подход — в частности, оценка риска вымирания вида для Красной книги Международного союза охраны природы.

plos.org

Напомним, ранее сообщалось, что биологи обнаружили акулу-пришельца.

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