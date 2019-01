Льды Антарктиды резко ускорили таяние за последние 40 лет

Льды тают быстрее в шесть раз.

Скорость разрушения антарктического ледового щита за период с 1979 по 2017 год выросла более чем в шесть раз, с 40 миллиардов тонн льда в год до более чем 250 миллиардов. Статья американских и нидерландских гляциологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Масса ледового щита Антарктики такова, что если его полностью растопить, уровень Мирового океана вырастет на 57,2 метра, говорится в статье. В равновесном состоянии масса выпавшего снега компенсирует его потери с поверхности, формирование айсбергов и таяние льда движущихся ледников в морской воде. Изменение климата, которое приводит к устойчивому сокращению массы и площади арктических льдов, влияет и на Антарктику, однако более сложная динамика ледового щита затрудняет оценки этого влияния.

Эрик Риньо (Eric Rignot) из Калифорнийского университета в Ирвайне и его коллеги решили оценить баланс ледового щита Антарктики за период доступности спутниковых данных, с 1979 по 2017 годы. Для этого они использовали данные по 18 антарктическим регионам и 176 подледным равнинам, полученные в ходе наблюдательных миссий вроде миссии NASA IceBridge и данные спутников Landsat и других аппаратов мировых космических агентств, а также климатические модели.

По их расчетам, общая ежегодная потеря массы льда на континенте увеличилась с 31-49 миллиардов тонн в 1979-1990 годах до 226-278 миллиардов тонн в 2009-2017 годах — в шесть раз, со средней скоростью в 94 миллиарда тонн в год за десятилетие. В последнее десятилетие большая часть, 63 процента, потерь массы приходилась на Западную Антарктиду, 20 процентов — на Восточную Антарктиду и 17 процентов — на Антарктический полуостров.

Авторы подчеркивают, что хотя западная часть континента активнее теряет лед, в общем балансе Восточная Антарктида, которая считается более стабильной, также вносит свой существенный вклад, и потеря льда в ней также ускорилась в последние два десятилетия. Возможно, эта часть континента, льда в которой больше, чем на западе и на полуострове вместе взятых, более чувствительна к изменению климата, чем считалось, отмечают исследователи.

"В ближайшие десятилетия подъем уровня Мирового океана из-за таяния льдов Антарктики, скорее всего, будет связан с теми же регионами, что и сейчас, то есть наиболее близкими к источникам теплых циркумполярных глубоких вод и наиболее чувствительных к усилению и ослаблению полярных западных ветров, которые приносят их к ледникам", — говорится в статье. Если сокращение массы льда и темпы глобального изменения климата не замедлятся, таяние льдов Антарктики может добавить к росту уровня Мирового океана до нескольких метров.

Что-то неладное в Антарктике творится и с морским льдом: площадь антарктического морского льда к 1 января 2019 года снизилась до 5,47 миллиона квадратных километров — исторического минимума для этой даты за сорокалетнюю историю спутниковых наблюдений. Ученые пока не могут сказать, с чем это связано, но отмечают, что летний сезон таяния льда будет продолжаться еще полтора-два месяца, и площадь льда может обновить и рекорд годового минимума.

