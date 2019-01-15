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Недостаток сна признали опасным для сосудов

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Атеросклероз и болезнь артерий могут возникать из-за недостатка сна.
Недостаток сна сказывается на здоровье
Недостаток сна сказывается на здоровье
freepik.com

Люди, которые спят менее шести часов в сутки, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов. К такому выводу пришли ученые из США и Испании, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 3 974 испанца, которые в течение эксперимента носили актиграф — устройство, которое измеряет длительность периодов сна и бодрствования. Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от времени, уделяемого ночному отдыху. Кроме того, испытуемые прошли эхокардиографию и компьютерную томографию для выявления заболеваний.

Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов, вероятность развития атеросклероза была на 27 процентов выше, чем у тех, кто уделял сну 7-8 часов. Кроме того, беспокойный сон и частые ночные пробуждения увеличивали риск заболевания сосудов на 34 процента. Однако слишком продолжительный сон, превышающий восемь часов в сутки, также может способствовать атеросклерозу. Интересно, что те, кто спал мало, часто употребляли кофе и алкоголь. Ученые считают, что вред от кофе может объясняться медленным его усвоением у определенных людей.

Напомним, ранее ученые выяснили, что недостаток сна оказался причиной преждевременной смерти.

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Теги: сон, болезни, артерии
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.01.2019, 09:40
Оценка:  0
гость
Для этого ученых не нужно...ночью спать нужно,иначе нагрузка на сердечно-сосудистую
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