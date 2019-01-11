Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны

Комментариев: 3
Панорама места посадки передана на Землю.
Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны
CGTN

Читай также: Китайские космонавты отправятся на Луну

В четверг 10 января посадочный аппарат китайской лунной миссии Чанъэ-4 (Chang’e 4) был реактивирован после недельного перерыва. Он передал на Землю панораму кратера Кармана на обратной стороне Луны, сделанную камерой TCAM на посадочной платформе. Панорама целиком:

Панорама места посадки
Панорама места посадки
CGTN

Напомним, посадка Чанъэ-4 на Луну состоялась 3 января. Предполагается, что посадочный аппарат и малый луноход Юйту-2 проработают на поверхности Луны не менее трех месяцев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Луна, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
    11.01.2019, 15:01
Оценка:  0
Моя остання зарплата склала $ 2500 для роботи 12 годин на тиждень в Інтернеті. Мій друг сестер в середньому 8k протягом місяців, і вона працює близько 30 годин на тиждень. Я не можу повірити, як легко було колись я спробував його. Потенціал при цьому нескінченний. Це те, що я роблю.... trade46.com
русский  (аноним)  11.01.2019, 14:48
Оценка:  0
русский
А шо там на Рассии?Када политим Марс засирать?
гость2  (аноним)  11.01.2019, 14:04
Оценка:  0
гость2
гость
Скажи обидно?
гость  (аноним)  11.01.2019, 13:53
Оценка:  0
гость
ну и где тут инопланетные базы?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь