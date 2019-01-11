Китайский зонд сделал панорамный снимок обратной стороны Луны

Панорама места посадки передана на Землю.

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В четверг 10 января посадочный аппарат китайской лунной миссии Чанъэ-4 (Chang’e 4) был реактивирован после недельного перерыва. Он передал на Землю панораму кратера Кармана на обратной стороне Луны, сделанную камерой TCAM на посадочной платформе. Панорама целиком:

Панорама места посадки CGTN

Напомним, посадка Чанъэ-4 на Луну состоялась 3 января. Предполагается, что посадочный аппарат и малый луноход Юйту-2 проработают на поверхности Луны не менее трех месяцев.

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