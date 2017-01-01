Астрономы зафиксировали странные сигналы из другой галактики

Шесть сигналов из одной точки удивили специалистов.

Группа астрономов смогла установить несколько новых источников космических радиоимпульсов, которые также известны как FRB или "быстрые радиовсплески". Все они исходят не из нашей галактики, причем шесть сигналов поступили из одной точки.

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Большинство радиовсплесков слишком быстрые, чтобы как следует их изучить. Обычно они длятся считанные миллисекунды и затем навсегда пропадают. Предположительно, источники импульсов находятся на колоссальном расстоянии в миллиарды световых лет от нас. К примеру, в 2017 году сигнал шел из карликовой галактики за пределами Млечного пути, которая находится в трех миллиардах световых лет от Земли.

Впервые быстрый радиовсплеск обнаружили в 2007 году, с тех пор зафиксировано 52 подтвержденных импульса, причем сейчас лишь второй раз сигналы исходят из одной точки. Теперь специалисты полагают, что радиовсплески нужно делить на два типа: те, что повторяются, и одиночные.

Природа происхождения быстрых радиовсплесков остается для специалистов загадкой.

Напомним, ранее сообщалось, что в созвездии Геркулеса зафиксировали странную вспышку.

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