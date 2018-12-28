Ученые напророчили нашей галактике разрушение

Столкновение двух галактик приведет к открытию огромной черной дыры.

Большое Магелланово облако неизбежно столкнется с Млечным путем — и это произойдет гораздо раньше, чем думали ученые, всего через 2 млрд лет. Это событие разбудит огромную черную дыру в центре Млечного пути, говорится в исследовании астрофизиков из Даремского университета, которое приводит ScienceAlert.

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Большое Магелланово облако (БМО) — карликовая галактика-спутник Млечного пути, расположенная на расстоянии 163 тыс. световых лет от нашей галактики. В БМО содержится около 30 млрд звезд и оно является наиболее изученное галактикой.

Астрономы выяснили, что БМО теряет энергию с большой скоростью — как только галактика замедлится, она окажется во власти Млечного пути. В случае поглощения спутника в центре Млечного пути откроется огромная черная дыра, которая разрушит нашу галактику, считают ученые.

"Разрушение Большого Магелланова облака, которое должен поглотить Млечный путь, разрушит нашу галактику, пробудит черную дыру, которая находится в ее центре, и превратит нашу галактику в квазар", - заявила Алис Дизон, профессор Даремского университета.

Ранее исследователи из Гроненгенского университета пришли к выводу, что гигантское гало Млечного пути, состоящее из звезд и темной материи, появилось в результате столкновения с другими, компактными галактиками более 10 млрд лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что зафиксирована самая мощная в истории космическая вспышка.

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