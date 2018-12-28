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Вызвавший цунами вулкан Анак-Кракатау частично разрушился

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Он потерял в высоте и объеме.
Вызвавший цунами вулкан Анак-Кракатау частично разрушился

Индонезийский вулкан Анак-Кракатау, извержение которого в конце декабря вызвало масштабное цунами, не просто уменьшился в четыре раза по объему и потерял две трети высоты — новые спутниковые снимки показывают, что прежний кратер вулкана полностью разрушился, а на его месте образовался небольшой залив. Снимки N+1 предоставила компания Planet Labs, с чьих аппаратов они получены.

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Извержение и разрушение вулкана, название которого переводится как «дитя Кракатау» (так как он появился после извержения Кракатау в 1883 году), 22 декабря по местному времени привело к цунами: волны высотой до пяти метров унесли жизни более 420 человек, 40 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться. Индонезийский Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщал, что в результате извержения Анак-Кракатау потерял от 150 до 180 миллионов кубометров объема, и теперь его объем составляет 40-70 миллионов кубических метров. Максимальная высота кратера уменьшилась с 338 метров в сентябре этого года до 110 метров.

Снимки со спутников Dove и SkySat, принадлежащих Planet Labs из Сан-Франциско, сделаны за неделю до извержения и спустя неделю после него. На них видно, что кратер полностью разрушен.

Ранее ученые отмечали, что уменьшение массы вулкана повлияет на возможные последующие цунами — если извержение продолжится, то вызванные им волны будут слабее.

Напомним, ранее сообщалось, что извержение вулкана на Гавайях поставило ученых в тупик.

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Теги: вулкан, фото
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