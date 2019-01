Зонд NASA заснял самый далекий объект Солнечной системы

Снимок объекта Ultima Thule был сделан аппаратом New Horizons .

Новый год на нашей планете празднует подавляющее большинство ее жителей, однако начало 2019 г. ознаменовалось дополнительно историческим событием в освоении космоса – пролетом космического аппарата НАСА New Horizons («Новые горизонты») через 30 минут после наступления Нового года мимо объекта, расположенного в далеком поясе Койпера, на расстоянии примерно 6,6 миллиарда километров от Земли, на краю Солнечной системы. Этот пролет стал самым далеким пролетом мимо космического объекта в истории космических полетов, а также вторым по счету пролетом для зонда New Horizons, который посетил Плутон в июле 2015 г.

Зонд New Horizons пронесся мимо объекта Ultima Thule в 5:33 GMT, двигаясь с головокружительной скоростью в 51500 километров в час и производя при этом съемку загадочного объекта с близкого расстояния. Эта встреча в космосе состоялась на настолько большом расстоянии от Земли, что сигнал, передаваемый с борта аппарата New Horizons, шел до нашей планеты в течение 6 часов. Примерно в 15:30 GMT первый сигнал, переданный с борта космического аппарата, был принят на Земле в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, расположенной в штате Мэриленд, США.



"С кораблем все в порядке, - сказала Элис Боумен, менеджер по операциям миссии New Horizons. – Мы только что совершили самый далекий пролет в истории освоения космоса. Мы готовы к приему информации с борта аппарата".

В настоящее время аппарат передал на Землю лишь небольшую часть собранных им сведений. Дело в том, что мощность трансивера зонда New Horizons составляет всего лишь 15 ватт, поэтому передача всего объема собранной во время пролета информации займет около 20 месяцев, сообщают члены команды миссии. Первые фото, сделанные зондом с близкого расстояния, подтверждают предположение ученых о том, что объект Ultima Thule представляет собой единый космический камень продолговатой формы, чем-то напоминающий кеглю для боулинга.

