Ученые просверлили антартическое озеро ради живых организмов

В леднике озера Мерсер в Антарктиде сделали километровое отверстие.

В начале декабря стало известно о новой миссии команды SALSA, которая изучает изолированные озера, скрытые подо льдом Антарктиды. Ученые были намерены пробурить во льду дыру, ведущую к ранее не исследованному озеру Мерсер, обнаруженному более десяти лет назад при помощи космического спутника. Интригующая миссия завершилась удачно — исследователи проделали отверстие глубиной 1084 метра и подняли на поверхность материал для исследования. Полученные данные помогут изучить целый мир, спрятанный под слоем толстого льда, и, вполне возможно, таящий в себе новые для науки живые организмы.

Читай также: Антарктиду хотят продырявить кипятком

Чтобы просверлить лед толщиной более 1000 метров, ученые использовали специальное сверло с насадкой, распыляющей горячую воду под большим давлением. Для работы необычного инструмента потребовалось дополнительное оборудование весом более 500 тонн. Чтобы перевезти огромную систему из антарктической станции Мак-Мердо к области, под которой находится озеро Мерсер, потребовалось 2 месяца.

Среди дополнительного оборудования были средства для жизнеобеспечения исследователей, но большая часть инструментов предназначалось для экологичности миссии. Под слоем льда находится нетронутая людьми чистая вода, поэтому ученым было важно уберечь ее от загрязнения. Ученым помогла сама природа — ранее озеро не замерзало из-за высокого давления, оказываемого льдом, но освобожденная от давления поднявшаяся на поверхность вода быстро замерзла и не позволила грязи попасть в само озеро. Все используемые инструменты были предварительно стерилизованы, а остатки воды, перед тем как попасть обратно в озеро, были подвергнуты ультрафиолетовому излучению.

Бурильные работы в Антарктиде hi-news.ru

Читай также: Для сверления глаз создали наноробота

На данный момент ученым удалось узнать точную глубину озера, измерить электрическую проводимость воды и ее температуру. Учитывая то, какую важную роль играет Антарктика в формировании климата нашей планеты, ученым очень важно изучить его как можно детальнее. Например, ученым предстоит узнать, как водам Антарктики удается протекать под тяжелым слоем льда и как в них осуществляются биологические процессы. Работы много — как-никак, подо льдом спрятаны более 400 загадочных озер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.