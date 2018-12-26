Физики: Наша Вселенная - пузырь с дополнительными измерениями

Новая модель предложена шведскими учеными.

Исследователи из Уппсальского университета, Швеция, предложили новую модель Вселенной – модель, которая может ответить на вопрос о природе загадочной темной энергии. В этой новой статье предложена оригинальная концепция структуры, включающая темную энергию, согласно которой Вселенная находится на поверхности пузыря, расширяющегося в дополнительное измерение.

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В течение последних 20 лет нам известно, что Вселенная расширяется с постоянно увеличивающейся скоростью. Объяснением этого загадочного факта принято считать "темную энергию", которая пронизывает все, что нас окружает, и "расталкивает" материю. Происхождение темной энергии является одной из величайших загадок фундаментальной физики.



Долгое время считалось, что помочь разрешить эту загадку способна теория струн. Согласно этой теории, вся материя состоит из крохотных, вибрирующих сущностей, напоминающих струны. Эта теория также требует наличия большего числа пространственных измерений, по сравнению с тремя измерениями, с которыми мы привыкли иметь дело в повседневной реальности. В течение 15 лет ученые создавали модели, основанные на теории струн, которые должны были объяснить происхождение темной энергии. Однако предлагаемые модели одна за другой показывали несостоятельность, будучи подвержены критике, и несколько исследователей сегодня полагают, что ни одна из этих моделей, предложенных до сегодняшнего дня, не является работоспособной.

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В своей новой статье ученые из Уппсальского университета предлагают новую модель, включающую темную энергию, согласно которой наша Вселенная расположена на поверхности пузыря, расширяющегося в дополнительное измерение. Вся материя Вселенной соответствует концам струн, тянущимся в это дополнительное измерение. Исследователи также показывают, что формирование расширяющихся пузырей такого типа оказывается возможным, исходя из положений теории струн. Можно также предположить существование иных пузырей, соответствующим другим Вселенным, отмечают ученые.



Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что гравитационные волны не смогли доказать наличие других измерений.