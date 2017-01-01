В Британии нашли новый тип птерозавров

У этого птерозавра выступающая нижняя челюсть.

Ученые объявили о своей находке в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polnica. Новый вид, названный Klobiodon rochei, принадлежит древнему отряду летающих существ, известных как птерозавры.

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Крылатая рептилия жила примерно 167 миллионов лет назад (средняя юра). Размах ее крыльев достигал двух метров. Окаменелые останки существа были найдены в Оксфордшире, Англия.

"Известна только нижняя челюсть Klobiodon rochei, но строение его зубов уникально, что делает его отличным от других птерозавров", — говорят палеонтологи Майкл О’Салливан и Дэвид Мартилл из Портсмутского университета.

У Klobiodon rochei были огромные клыкообразные зубы — до 2,6 сантиметра в длину, тогда как у большинства птерозавров их вообще не было.

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"Скорее всего, это существо было похоже на чайку или крачку — прибрежного летающего хищника, ловившего рыбу и кальмаров при помощи своих огромных зубов, а затем полностью их проглатывавшего, — говорят исследователи. — Его большие клыки соединялись, формируя зубастую клетку, из которой мало какая добыча могла сбежать, а затем Klobiodon rochei ловил ее".

Klobiodon rochei и другие стоунсфилдские птерозавры жили рядом с одним из наиболее известных и значимых динозавров в мире — хищником мегалозавром, первым научно описанным динозавром.

Напомним, ранее сообщалось, что палеонтологи нашли в Китае криптодракона.

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