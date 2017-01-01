Apple похвасталась расцветками iPhone XR

Компания Apple опубликовала на своём официальном видеоканала YouTube новый видеоролик «Цветное наводнение» (Color Flood), рекламирующий смартфон iPhone XR, самую доступную модель из новинок 2018 года.

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По музыку Come Along Космо Шелдрейка огромный поток наряженных в разноцветные костюмы людей бежит в пустом городе, преодолевая различные препятствия, и оказывается на экране iPhone XR.

В iPhone XR используется ЖК-дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма. По словам производителя, экран отличается точностью цветопередачи и расширенным цветовым охватом.

iPhone XR — Color Flood — Apple 0:00 / 01:09

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone XR стал самым продаваемым телефоном Apple.

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