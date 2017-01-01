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Apple похвасталась расцветками iPhone XR

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Новый рекламный ролик вышел на YouTube.
Смартфон получит новые цвета
Смартфон получит новые цвета
Скриншот видео

Компания Apple опубликовала на своём официальном видеоканала YouTube новый видеоролик «Цветное наводнение» (Color Flood), рекламирующий смартфон iPhone XR, самую доступную модель из новинок 2018 года.

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По музыку Come Along Космо Шелдрейка огромный поток наряженных в разноцветные костюмы людей бежит в пустом городе, преодолевая различные препятствия, и оказывается на экране iPhone XR.

В iPhone XR используется ЖК-дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма. По словам производителя, экран отличается точностью цветопередачи и расширенным цветовым охватом. 

iPhone XR — Color Flood — Apple
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Напомним, ранее сообщалось, что iPhone XR стал самым продаваемым телефоном Apple.

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Теги: iPhone XR, Apple, видео
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