Apple похвасталась расцветками iPhone XR
Компания Apple опубликовала на своём официальном видеоканала YouTube новый видеоролик «Цветное наводнение» (Color Flood), рекламирующий смартфон iPhone XR, самую доступную модель из новинок 2018 года.
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По музыку Come Along Космо Шелдрейка огромный поток наряженных в разноцветные костюмы людей бежит в пустом городе, преодолевая различные препятствия, и оказывается на экране iPhone XR.
В iPhone XR используется ЖК-дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма. По словам производителя, экран отличается точностью цветопередачи и расширенным цветовым охватом.
Напомним, ранее сообщалось, что iPhone XR стал самым продаваемым телефоном Apple.
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