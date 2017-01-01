Создателя генномодифицированных детей нашли под охраной неизвестных

Китайский ученый находится под домашним арестом.

Журналисты газеты New York Times обнаружили китайского ученого Цзянькуя Хэ, который в ноябре заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей, в университетской гостинице города Шэньчжэнь, где его охраняют более десяти человек в штатском из неизвестного ведомства. В среду, четверг и пятницу его видели на балконе четвертого этажа гостиницы и в номере, а на этаже репортеры встретили людей, охранявших номер Хэ. Университетская лаборатория Хэ опечатана, официальных комментариев полиции города или университета NYT получить не удалось.

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Ученый заявляет, что в ноябре родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ, отключив ген CCR5. Хэ рассказал о своей работе в интервью Associated Press, научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет. Вместе с тем, его университет, а также больница, которая якобы одобрила исследования Хэ, заявили, что проводят собственные расследования. Китайская Национальная комиссия по здравоохранению тоже расследует ситуацию, а власти страны официально приостановили работу над экспериментом. Хэ, тем временем, успел объявить, что еще одна участница его исследования уже беременна.

Ранее китайские СМИ ссылались на слухи о том, что ученый, не появлявшийся на публике с момента своего выступления на конференции в Гонконге, находится под домашним арестом, организованным университетом, однако официальный представитель научной организации опровергал эту информацию. Сооснователи компании Хэ Vienomics, Чаоюй Лю и Пэн Чэнь, подтвердили газете, что человек на балконе — действительно Хэ, и сообщили, что он может общаться по телефону и электронной почте. Сотрудник гостиницы также подтвердил, что в ней живет Хэ, но отказался сообщить какие-либо подробности.

New York Times отмечает, что китайские СМИ подчинились директиве властей и перестали писать о Хэ и его работе, а сотрудники университета еще 29 ноября, через несколько дней после интервью ученого, получили официальное указание не давать интервью журналистам на любые темы, связанные с генетическим редактированием детей.

Напомним, ранее журнал Science включил работу Хэ в список главных открытий в науке за 2018 год.

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