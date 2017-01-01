В центре Лондона обнаружен подземный ледяной дом

Его построили в XVIII веке.

В центре Лондона нашли подземный ледяной дом, построенный в конце XVIII века, сообщается в пресс-релизе на сайте Лондонского музея археологии (MOLA). Здесь хранили запасы льда, который собирали на реке (а позднее импортировали из Норвегии) и продавали лондонцам для хозяйственных нужд.

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Хранилища для льда появились в Великобритании во второй половине XVI века. Лед использовали для хранения и транспортировки продуктов и в медицинских целях. К тому же среди богачей было модно подавать на банкетах замороженные десерты, а для этого тоже нужен был лед. До появления электричества возможности замораживать воду искусственно не было, поэтому лед собирали зимой на реках и каналах и в течение года держали в хранилищах. Обычно они были куполообразной формы, их строили из кирпича и большая часть помещения находилась под землей. В полу ледяных домов делали дренаж для отвода талой воды.

В 1780-х годах вблизи современного Ридженс-парка построили подземное хранилище для запасов льда. Это было яйцеообразное кирпичное строение глубиной 9,5 и шириной 7,5 метров. В то время оно было крупнейшим ледяным домом в Лондоне. Попасть туда можно было через входной коридор и сводчатую прихожую внизу, либо через коридор наверху здания. Когда нужен был лед, рабочие забирались в хранилище и откалывали куски льда. Потом их заворачивали в сено и на запряженных лошадьми повозках доставляли по нужным адресам.

Подземное хранилище для льда

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В 1820-х годах хранилище использовал купец и кондитер Вильям Лефтвич, который первым начал импортировать лед из Норвегии. Местного льда не хватало, к тому же он был не слишком чистым. В 1822 году Лефтвич снарядил первый корабль, который привез 300 тонн чистого озерного льда.

Ледяной дом археологи обнаружили летом этого года, во время проведения работ по восстановлению зданий, построенных в 1819 году и серьезно поврежденных во время Второй мировой войны. "Мы всегда понимали, что где-то здесь был ледяной дом, но не знали, где именно», — говорит Дэвид Сорапьюр (David Sorapure) из MOLA. «Даже после того, как мы обнаружили, где был вход, мы не были уверены, насколько большим было здание или как можно было туда попасть".

Недавно сотрудники MOLA подтвердили, что средневековые англичане любили мясо миног. Считается, что король Генрих I скончался от переедания этого деликатеса. В лондонском Сити нашли зубы миноги, которую, предположительно, съели между 1270 и 1400 годами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне нашли массовое захоронение жертв чумы.

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