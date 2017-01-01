Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Во льдах Антарктиды нашли следы солнечной мегавспышки

Комментариев: 0
Мощный взрыв произошел более тысячи лет назад.
Лед сохранил следы вспышки на Солнце
Лед сохранил следы вспышки на Солнце
nature.com

Несколько лет назад исследователи из японского Университета Нагои, исследуя содержание углерода-14 в древесных кольцах, заметили неожиданный и резкий скачок, датированный примерно 775 годом нашей эры. Уже вскоре эти данные подтвердились в других работах: следы обнаружились не только в растительности, но и в ледовых кернах — в виде отложений углерода-14, бериллия-10 и хлора-36. Впоследствии Фуса Мияке (Fusa Miyake) и ее коллеги нашли следы еще одного подобного события, относящегося к 994 году нашей эры.

Читай также: Астрономы пригрозили Земле губительной вспышкой на Солнце

Предполагается, что такие всплески накопления радиоактивных изотопов ("Cобытия Мияке", Miyake events) могут быть связаны с аномально мощными вспышками на Солнце, поток частиц от которых достигал Земли. В новой работе Мияке и ее соавторы описывают новые следы события 994 года — пик накопления бериллия-10 в древних льдах Антарктиды. Такие ядра нестабильны и образуются на Земле при столкновениях некоторых космических лучей с кислородом и другими атомами в атмосфере. В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые сообщают о 50-процентном скачке их содержания во льдах, датированных 994 годом.

Теоретически подобные колебания в содержании бериллия-10 могут быть вызваны и некоторыми "наземными" геологическими процессами. Однако такой путь ведет к параллельному накоплению ионов натрия, которых в антарктических кернах ученые не зафиксировали. Это первое свидетельство того далекого события, обнаруженное в Южном полушарии, что указывает на его глобальный масштаб и, скорее всего, подтверждает гипотезу о том, что подобные всплески связаны с активностью Солнца.

Напомним, ранее ученые выяснили, что взрыв сверхновой уничтожил гигантских акул.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Солнце, вспышка на солнце, Антарктида
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: nature.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь