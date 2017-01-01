Возле мертвой звезды нашли гигантский неизвестный объект

Объект имеет размер в сотню световых лет.

Международная группа астрономов обнаружила новый источник гамма-лучей высоких энергий, который располагается рядом с остатками сверхновой G24.7+0.6. Механизм, создающий излучение и охватывающий пространство почти в сотню световых лет в поперечнике, пока остается неизвестным. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Источник получил обозначение MAGIC J1835-069 и располагается на расстоянии 16,3 тысячи световых лет от Земли. Связанные с ним остатки сверхновой — взорвавшейся 9,5 тысяч лет назад звезды — относятся к смешанному типу, они обладают быстро расширяющейся внешней оболочкой, а также пульсаром в центре, который порождает мощный звездный ветер. Подобные объекты ускоряют частицы до очень высоких энергий порядка сотен тераэлектронвольт (ТэВ) и выше.

Исследователи изучили G24.7+0.6 с помощью системы MAGIC, состоящей из двух телескопов в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма, а также космического гамма-телескопа Fermi. Ученым удалось идентифицировать источник высокоэнергетического излучения (в диапазоне от 150 до 5 ТэВ), который располагается на угловом расстоянии 0,34 градуса от центра туманности. В размерах он достигает около 98 световых лет.

Хотя природа источника пока остается невыясненной, астрономы полагают, что явление можно объяснить ускорением космических лучей внутри остатков сверхновой через протон-протонные столкновения в межзвездной среде, богатой окисью углерода.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы впервые запечатлели сверхмощный взрыв новорожденной звезды.