Найдена самая редкая птица в мире

Единственно известную самку топаколо Штреземанна увидели в Бразилии.

Бразильские ученые и экоактивисты вновь обнаружили в лесах штата Баия единственную известную самку топаколо Штреземанна — возможно, это самая редкая птица в мире, потому что других особей этого вида несколько лет никто не находил, рассказываетэкологическая организация American Bird Conservancy.

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Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) — бразильский эндемик на грани полного исчезновения. BirdLife International считает, что всего в популяции может быть от 10 до 15 индивидов, однако в последние несколько лет ученые видели только одну самку. Чтобы оценить состояние места ее обитания в Баия и Минас-Жерайс, American Bird Conservancy и бразильская Fundação Biodiversitas этой осенью отправили в леса заповедника экспедицию, которая после нескольких месяцев работы смогла сфотографировать птицу и записать ее голос.

Экоактивисты отмечают, что этот вид топаколо, открытый в 1940-х годах, затем никто не видел более 50 лет, до 1995 года. Ученым почти ничего не известно о жизни птицы, но они рассчитывают, что защита ее ареала от пожаров и вырубки лесов для сельского хозяйства поможет сохранить редкий вид и даст им возможность изучить его. Поиски других особей продолжаются.

Напомним, ранее были названы самые уникальные и исчезающие птицы на планете.

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