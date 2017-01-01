Видеоигры увеличивают объем серого вещества мозга

Увлечение видеоиграми положительно сказывается на росте серого вещества.

Согласно исследованию, опубликованному в журнали Nature, видеоигры могут увеличивать объём серого вещества в мозге человека. Ученые исследовали островковую долю у увлеченных геймеров и людей, не часто играющих в видеоигры,

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Островковая доля — это часть коры головного мозга, которую считают ответственной за формирование сознания и которая принимает участие в формировании эмоций.

Исследование показало зависимость между частыми играми и увеличенным объёмом серого вещества. В исследовании приняло участие двадцать семь увлечённых геймеров и тридцать играющих изредка. Больший объём серого вещества у геймеров позволило выявить МРТ-сканирование.

Напомним, ранее ученые выяснили, что компьютерные «стрелялки» улучшают работу мозга.

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