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Названы главные причины преждевременного старения

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Стрессы и алкоголь плохо влияют на наш внешний вид и биологический возраст.
Стресс и алкоголь влияют на биологический возраст
Стресс и алкоголь влияют на биологический возраст
gogetnews.info

Ученые из Италии и Великобритании определили основные причины преждевременного старения. Оказалось, что биологический возраст повышает психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя. Результаты научной работы опубликованы в репозитории bioRxiv.

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В исследовании приняли участие 2239 человек, у которых были взяты образцы мочи и сыворотки крови. Была оценена связь их биологического возраста, который складывался из биохимических и эпигенетических маркеров, с почти ста тысячами признаков. Для этой цели был проведен регрессионный анализ данных, полученных при изучении образцов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и жидкостной хромато-масс-спектрометрии.

Эпигенетическими маркерами старения являются соединения, осуществляющие метилирование ДНК, то есть присоединение метильных групп (атом углерода и три атома водорода) к нуклеотидным цепочкам. В самой ДНК никаких модификаций не происходит, однако изменяется активность определенных генов. Известно, что при старении профиль метилирования становится другим, в некоторой части генома наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток (гиперметилирование) В новой работе показали, что гиперметилирование сильно связано с высоким уровнем употребления алкоголя, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.

Биохимические маркеры старения, в свою очередь, коррелировали с избыточным весом, ожирением, депрессией и алкоголизмом. Однако в то же время они не коррелировали с эпигенетическим старением.

Напомним, ранее сообщалось, что недостаток сна оказался причиной преждевременной смерти.

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Теги: преждевременное старение, алкоголь, стресс
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Септемберг    27.12.2018, 14:54
Оценка:  -1
Септемберг
Куча народу стареет как все,у одних нет пагубных привычек,у других есть.И больные и здоровые тоже часто одинаково долго живут))Есть не ходячие больные до старости моложе здоровых выглядят и наоборот.. В общем,что то учёные не учли.
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