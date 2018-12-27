Названы главные причины преждевременного старения
Ученые из Италии и Великобритании определили основные причины преждевременного старения. Оказалось, что биологический возраст повышает психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя. Результаты научной работы опубликованы в репозитории bioRxiv.
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В исследовании приняли участие 2239 человек, у которых были взяты образцы мочи и сыворотки крови. Была оценена связь их биологического возраста, который складывался из биохимических и эпигенетических маркеров, с почти ста тысячами признаков. Для этой цели был проведен регрессионный анализ данных, полученных при изучении образцов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и жидкостной хромато-масс-спектрометрии.
Биохимические маркеры старения, в свою очередь, коррелировали с избыточным весом, ожирением, депрессией и алкоголизмом. Однако в то же время они не коррелировали с эпигенетическим старением.
Напомним, ранее сообщалось, что недостаток сна оказался причиной преждевременной смерти.
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