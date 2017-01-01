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Реки могут вызывать землетрясение

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Эрозия вымывает горные породы, которые давили на тектонические плиты.
Вымывание пород может провоцировать землетрясения
Вымывание пород может провоцировать землетрясения
wiley.com

Предположение, что человеческая деятельность может провоцировать сейсмическую активность, уже много лет распространено в научной среде. Как одно из подходящих обстоятельств обычно рассматривается провоцирующее земные подвижки перераспределение масс в результате создания водохранилищ. У этой медали есть и другая сторона.

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Райан Тигпен (Ryan Thigpen) из Университета Кентукки и Шон Галлен (Sean Gallen) из Университета штата Колорадо создали математическую модель, которая имитировала размыв и удаление толщи горных пород мощностью в 150 метров посредством речной эрозии.

Примерно таков результат деятельности реки Теннесси за последние 9 миллионов лет или около того. Выяснилось, что это время речные воды унесли примерно 8 триллионов тонн породы. 

Это сильно сместило вес. Результаты моделирования соответствовали сейсмической активности, которая наблюдалась в окрестностях реки в течение прошлого столетия. Последнее сильное землетрясение в Вирджинии, магнитудой 5,8, произошло в 2011 году.

Речная эрозия может быть недостающим компонентом, который сейсмологи до сих пор не рассматривали. Она вызывает рост напряжений и провоцирует их разрядку землетрясениями. В случае восточного Теннесси влияние эрозии дополняет лоскутное одеяло из геологических разломов, которые накапливались в регионе Аппалачи на протяжении миллионов лет.

По всей видимости, ровно то же самое происходит и в других местах, где текут реки.

Напомним, ранее сообщалось, что Калифорнии угрожает разрушительное подводное землетрясение.

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Теги: землетрясение, реки
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Источник: agupubs.onlinelibrary.wiley.com

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