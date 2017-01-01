Новый 2019 год начнется с кровавой суперлуны

В первый месяц года можно будет видеть сразу два астрономических явления.

В течение четырех недель добрая половина всех жителей Земли сможет увидеть в ночном небе два удивительных феномена, сочетание которых известно как "Кровавая суперлуна". Их можно будет наблюдать ночью с 20 на 21 января, с восходом или заходом ночного светила. Увы, жителям восточных регионов (а также Азии и Австралии) полюбоваться на это величественное зрелище не удастся.

Читай также: Кровавая Луна: В Сеть выложили таймлапс-видео затмения в суперлуние

Так что же произойдет? На самом деле, окрашивание луны в красный цвет — это результат рассеивания и преломления солнечного света сквозь атмосферу Земли в тот период, когда Луна проходит сквозь тень от планеты. Но это не простое затмение: спутник Земли окажется в перигее, а это означает, что Луна пройдет максимально близко по своей орбите к Земле. В результате, для наблюдателя на планете она станет намного больше визуально, чем в обычные дни.

Напомним, 2018 год также начался с кровавого суперлуния.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.