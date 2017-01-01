В Турции нашли гробницу библейского пророка

Пророк Елисей упоминается в Библии и Коране.

В районе города Диярбакыр (Турция) после прорыва дамбы в результате проливных дождей уровень воды на реке Тигр упал в некоторых местах на 10 метров. На открывшихся участках удалось обнаружить руины затонувшей деревни и гробницу, предположительно, одного из пророков, упоминаемых в Коране и Библии.

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Также были найдены остатки домов, мечети, медресе и кладбища. Деревня оставалась затопленной в течение 20 лет. До того как строения ушли под воду, здесь насчитывалось 78 домов, жители которых выращивали фрукты и овощи. Теперь переселенцы пришли взглянуть на руины.

По легенде, гробница Елисея находилась в деревне до 1995 года. Незадолго до возведения дамбы и затопления территорий гробницу перенесли в другое место. Пророк известен в иудаизме, христианстве и исламе. В Коране он отождествляется с пророком Аль-Яса.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские случайно нашли гробницу библейского пророка.

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