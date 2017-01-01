Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В зубной пасте обнаружили причину рака

Комментариев: 0
Вещества в мыле, шампуне и зубной пасте опасны для детей.
Зубная паста приводит к быстрому половому созреванию
Зубная паста приводит к быстрому половому созреванию
takprosto.cc

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) выяснили, что дети, которые подвергаются воздействию химических веществ, содержащихся в зубной пасте, шампуне и мыле, могут быть склонными к преждевременному половому созреванию. Это, в свою очередь, способствует высокому риску психических заболеваний, рака груди и половых органов, сообщает издание The Star.

Читай также: Изобретена кофеиновая зубная паста

В исследовании приняли участие 388 девочек, за здоровьем которых следили от самого рождения до достижения подросткового возраста. Специалисты определили основные факторы, влияющие на рост и развитие организма детей. При этом преждевременное половое созревание определялось как рост груди и первые месячные до восьмилетнего возраста. Известно, что девочки с этой проблемой, становясь старше, сталкиваются с социальными проблемами и склонны к рискованному поведению будучи подростками. При этом обычно девочки вступают в пубертатный период в 11 лет.

Как отмечают специалисты, ранее созревание, наблюдаемое в ходе многолетних обследований, могут вызывать такие химические вещества, содержащиеся в средствах личной гигиены, как фталаты, парабены и фенолы. Их действие напоминает действие гормонов, что приводит к сбоям в деятельности эндокринной системы. Однако ученые отмечают, что их влияние на организм необходимо подтвердить в будущих исследованиях.

Напомним, ранее был найден способ восстановить зубы без пломб.

Поделись:
Теги: рак, зубная паста, мыло, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь