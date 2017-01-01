Астрономы объяснили, почему галактики не остывают

Дело может быть в черных дырах.

Для того чтобы в галактике из горячего газа и пыли начали формироваться звезды, необходимо снижение температуры газа. Этот процесс реализуется за счет излучения энергии и постепенного сжатия газа, наполняющего галактику. В конечном счете газовые облака значительно сжимаются и, казалось бы, в центре галактики в результате этого сжатия должны формироваться плотные газовые структуры, внутри которых рождается огромное число новых звезд. Однако на самом деле мы не наблюдаем такой простой картины.

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Среди возможных причин, сдерживающих стремительное звездообразование в галактиках, астрономы называют влияние центральной сверхмассивной черной дыры, которая поглощает материю галактики, формируя вокруг себя огромный «водоворот», в котором происходит разогрев материала и излучение энергии – как в форме яркого свечения аккреционного диска черной дыры, так и в форме узконаправленных джектов, перпендикулярных плоскости диска. Кроме того, космические лучи, взрывы сверхновых и другие факторы могут приводить к турбулентному перемешиванию газовых потоков и увеличению температуры газа. В новом исследовании астрономы во главе с Кунгом-Йи Су (Kung-Yi Su) изучили влияние факторов космических лучей – потоков зараженных частиц, движущихся со скоростями, близкими к скорости света из далеких уголков Вселенной - и турбулентности на охлаждающиеся газовые потоки. Построив сложную модель физики охлаждающихся газовых потоков, авторы работы показали, что изученные в исследовании факторы оказывают значительное влияние на охлаждающийся газ, являющийся материалом для формирования новых звезд, сдерживая скорость звездообразования в галактиках.

Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что черные дыры оказались вселенскими обогревателями.

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