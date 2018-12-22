Обнаружено новое самое большое простое число

Это 51 простое число.

Простое число делится на 1 и на само себя hijos.ru

Американский разработчик Патрик Лярош (Patrick Laroche) обнаружил 51-е простое число Мерсенна. На сегодня это самое большое простое число в мире, а его длина превышает длину предшественника на более чем полтора миллиона символов. Об открытии, сделанном 7 декабря, сообщается на сайте проекта GIMPS.

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Числами Мерсенна называются числа вида 2p-1, где p — натуральное число. Среди таких чисел встречаются как простые так и составные числа, а примечательны они тем, что при большом значении n числа получаются простыми. Поиском больших простых чисел Мерсенна занимаются в рамках проекта распределенных вычислений GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), к которому может присоединиться любой желающий. Проект был запущен в 1995 году: год спустя в рамках проекта было обнаружено 35-е число Мерсенна длиной более 420 тысяч символов.

В новом самом большом простом числе показатель p равен 82 589 933, а десятичная запись числа 282589933-1 имеет 24 862 048 символов: это всего на 400 тысяч знаков меньше, чем длина десяти романов «Война и мир» без пробелов. На проверку обнаруженного числа у Ляроша ушло 12 дней: для этого он использовал компьютер с процессором Intel i5-4590T. Открытие также подтвердили два других математика, а за новое простое число Лярош получит грант в размере трех тысяч долларов.

Новое самое большое просто число на более чем полтора миллиона символов больше предыдущего: 50-е число Мерсенна, обнаруженное американским инженером Джонатаном Пейсом (Jonathan Pace) в январе этого года, состоит из 23 249 425 цифр.

Напомним, ранее самое большое простое число было найдено в 2013 году.

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