К Земле летит рождественский астероид-бегемот

В следующий раз он приблизится к нашей планете через 400 лет.

Небольшой астероид подлетит к Земле в субботу, 22 декабря, Его уникальность во внешнем виде. По словам представителей NASA, астероид выглядит точно так же, как могучий бегемот на новых радиолокационных снимках.

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Астероид 2003 SD220 приблизится к Земле ближе, чем за последние 400 лет, и в следующий раз подлетит в 2070 году.

Новые радиолокационные снимки показали, что астероид 2003 SD220 имеет длину около 1,6 км и имеет форму, "похожую на форму открытой части бегемота в реке", говорится в заявлении JPL. По словам представителей агентства, из-за размера астероида и близких полетов Земли он может стать опасным астероидом, но не представляет угрозы для нашей планеты.

Радиолокационные снимки были сделаны между 15 и 17 декабря учеными из JPL NASA из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико и телескопа Green Bank Национального научного фонда в Западной Вирджинии. Инструменты Голдстоуна и Аресибо отражали микроволновые сигналы от астероида, которые затем были получены телескопом Грин-Бэнк для создания детальных радиолокационных изображений размера и формы.

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"Радарные изображения достигают беспрецедентного уровня детализации и сопоставимы с данными, полученными при облетах космического корабля", - сказал Ланс Беннер из JPL в Пасадене, штат Калифорния. "Наиболее заметным элементом поверхности является выступающий выступ, который, кажется, частично обвивает астероид".

По словам Беннера, гребень поднимается на 100 метров над окружающей средой, а астероид пронизан яркими пятнами, которые могут быть отражением от валунов. "Изображения также показывают скопление темных круглых элементов около правого края, которые могут быть кратерами", - добавил он.

Новые наблюдения примерно в 20 раз более подробны, чем наблюдения, сделанные в 2015 году, когда астероид 2003 SD220 последний раз подлетал к Земле. Но он находился намного дальше, чем сейчас.

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