У растений нашли память на холод

Растения запоминают периоды холодов.

Помнят ли растения? Биологи из Университетов Бирмингема и Ноттингема обнаружили механизм, который позволяет цветущим растениям чувствовать и «запоминать» изменения в окружающей среде. Исследование, опубликованное в Nature Communications, раскрывает потенциальные новые возможности выведения новых сортов растений, включая злаки и овощи, которые могут адаптироваться к различным условиям окружающей среды.

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Функция памяти растений позволяет им точно координировать свое развитие в ответ на стресс или смену времен года. К примеру, многие растения помнят продолжительный холод зимы, который гарантирует, что они смогут цвести только весной, когда вернутся более теплые температуры. Один из способов «запомнить» это — группа белков PRC2. На холоде эти белки образуют комплекс и переключают растение в режим цветения. Не совсем понятно, как PRC2 обнаруживают изменения в окружающей среде, дабы убедиться, что активация происходит только по необходимости.

Новое исследование проливает свет на функцию «восприятия окружающей среды» белками PRC2.

Ученые обнаружили, что основной компонент комплекса — белок VRN2 — крайне нестабилен. При более высоких температурах и избытке кислорода белок VRN2 постоянно расщепляется. Когда условия окружающей среды становятся более сложными, например, когда растение затоплено и уровень кислорода низок, VRN2 становится стабильным и повышает выживаемость. Белок VRN2 также накапливается в холоде. Это позволяет комплексу PRC2 запускать цветение при повышении температуры. Ученые исследовали причины этого и обнаружили удивительное сходство между реакциями растений на холод и низкое содержание кислорода, возникающие во время наводнения.

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"Растения обладают замечательной способностью ощущать и запоминать изменения в окружающей среде, что позволяет им контролировать свой жизненный цикл", - объясняет ведущий автор, доктор Дэниел Гиббс, из Школы биологических наук в Университете Бирмингема. "VRN2 постоянно распадается, когда он не нужен, но накапливается при правильных условиях окружающей среды. Таким образом, VRN2 непосредственно распознает и реагирует на сигналы из окружающей среды, а RPC2 остается инактивными до необходимости".

"Возможно, этот механизм можно было бы задействовать для создания растений, которые лучше адаптированы под разные экологические сценарии, это важно в условиях изменения климата".

Что примечательно, у животных также есть комплекс PRC2, но нет стабильного белка VRN2. Эта система, похоже, развивалась именно в цветущих растениях. Возможно, она дает им больше гибкости и способности адаптироваться, потому что они закреплены в земле и не могут двигаться.

Напомним, ранее самый старый вирус растений обнаружили в кукурузе.

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