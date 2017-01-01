В Тасмании открыли 100 новых видов морских существ

Существа скрывались на подводных горах.

Натуралисты из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) вернулись из четырехнедельной экспедиции, проходившей в водах Морского заповедника Содружества Хуон. На корабле Investigator они доставили образцы новых видов животных. Об этом сообщает новостное издание Scimex.

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Морской заповедник Содружества Хуон и прилегающие к нему территории известны как охраняемая территория больших подводных гор. Вершины самых высоких из них находятся на глубине от тысячи до 1 250 метров. Современная техника впервые позволила ученым проскользнуть между этими горами и изучить фауну. Руководитель экспедиции Алан Уильямс (Alan Williams) подробнее рассказал об исследовании:

"В общей сложности мы обследовали 45 подводных гор, семь изучили в деталях. Длина всего пути составила 200 километров. Благодаря самым современным камерам мы «пролетели» над морским дном на высоте двух метров. Опустились на глубину 1 900 метров, собрали 60 тысяч стереоизображений и записали 300 часов видео — все это позднее будем анализировать".

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По его словам, на обработку всей собранной информации уйдут месяцы, но некоторыми данными исследователи обладают уже сейчас. Например, они сообщили, что коралловых рифов оказалось больше, чем они ожидали. Ученые увидели биолюминесцентных кальмаров, редких акул-призраков, скатов, атлантических большеголовов и многих других необычных существ. Они собрали образцы неизвестных рыб и моллюсков. Количество новых видов превышает сотню.

Алан Уильямс отметил, что такие экспедиции необходимы для того, чтобы посмотреть, как развивается защищенная природная среда. Еще более они интересны с другой точки зрения — изучить биологическое разнообразие морских обитателей, которое даст больше информации о фауне: где, на какой глубине и в каких условиях развиваются организмы. Эти данные послужат основой для прогнозирования рисков, грозящих подводной жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на берег выкинуло гигантского кальмара.

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