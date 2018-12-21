Возле Земли пролетит потенциально опасный астероид

Он максимально приблизится к нашей планете в субботу.

Ожидается, что потенциально опасный астероид, обозначенный как 2003 SD220 (или 163899), пролетит рядом с Землей в субботу, 22 декабря, примерно в 03:04 по Киевуа. Космическая скала, которая, по оценкам, имеет ширину около 1600 метров, пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно в 7,34 лунных расстояний (LD), что соответствует 2,81 миллиона километров или 9,3 световых секунды.

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2003 SD220-астероид типа "Aten", обнаруженный 29 сентября 2003 года астрономами обсерватории Лоуэлла по поиску Околоземных объектов (LONEOS) на станции Андерсон Меса вблизи Флагстаффа в Аризоне. LONEOS - проект, предназначенный для обнаружения астероидов и комет, который осуществлялся с 1993 по 2008 год.



2003 SD220 имеет абсолютную величину 17,3 и вращается вокруг Солнца с периодом в 275 дней на расстоянии около 0,82 АЕ (122,6 миллиона километров). Наблюдения, проведенные Обсерваторией Аресибо во время предыдущего близкого подхода астероида к Земле почти ровно три года назад, показывают, что он имеет вытянутую форму и имеет слабое вращение - около 285 часов на один оборот.



"Мы не знаем точного размера астероида, но первичные радиолокационные данные показывают, что это удлиненный объект. Его длина находится между 1,5 и 2 километрами, в то время как более короткая ось составляет примерно 1 километр", - сказал Пол Чодас, сотрудник Центра исследований Околоземных объектов лаборатории реактивного движения (CNEOS).



"Оценка размера основана на измерении яркости при помощи телескопа. Чтобы получить размер нам нужно знать, сколько света он отражает. Это также зависит от состава астероида, который мы не знаем, но можем оценить. Исходя из этих данных мы можем судить, что он имеет длину от 1 до 2 километров", - сказал Детлеф Кощный, руководитель сегмента Околоземных объектов в Европейском космическом агентстве (ESA).

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Во время прошлого пролета 22 декабря 2003 года SD220 пролетел мимо Земли с относительной скоростью 6,2 км/с. Хотя этот объект указан как потенциально опасный астероид, астрономы исключают возможность того, что он может врезаться в нашу планету.



"Мы очень хорошо знаем траекторию этого астероида, и мы знаем, что он не представляет никакой опасности для Земли во время пролета на этой неделе или в любое время в ближайшие сто лет. Мы еще лучше узнаем его орбиту после всех наблюдений во время этого полета", - сказал Чодас.



Следующий близкий подход SD220 к Земле ожидается 17 декабря 2021 года. В этот день он будет пролетать на расстоянии приблизительно 14,6 LD (5,6 миллиона километров).

Напомним, ранее сообщалось, что NASA проморгало крупный астероид.

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