Найден самый древний цветок

Он рос почти 150 млн лет назад.

Цветок получил название Nanjinganthus dendrostyla. Это древнее цветковое растение, как сообщают исследователи, росло более чем 174 миллиона лет назад — в юрском периоде. Оно является древнейшим из известных науке: ранее же таковым считался цветок, датируемый примерно 130 млн лет (меловым периодом).

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Подчеркивается, что ученые в принципе плохо понимают, каким образом возникли цветковые растения. Единственным же надежным способом найти ответы на сложные вопросы об эволюции цветков является исследование окаменелых остатков, в особенности из ранних геологических периодов, подчеркивает Цян Фу (Qiang Fu), ведущий автор новой работы.

Как видно на реконструкции, созданной на основе анализа окаменелостей, лепестки Nanjinganthus dendrostyla напоминали ложки NIGPAS

Чтобы описать древний цветок, Фу и другие исследователи изучили множество окаменелых остатков, найденных в породах формации, находящейся в Нанкине, Китай, и содержащей окаменелости, датируемые юрским периодом. Позже окаменелые цветки изучили при помощи мощных микроскопов.

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Исследователи надеются, что дальнейшее изучение Nanjinganthus dendrostyla позволит больше узнать о ранних цветковых растениях. Сейчас ученые пытаются выяснить, было ли данное растение монофилетическим, что бы означало, что оно принадлежало к ранней группе цветковых растений, которая дала жизнь более поздним видам, или полифелитическим, что бы означало, что у него и более поздних видов мало общего.

Напомним, ранее сообщалось, что в древнем кувшине нашли следы самого старого наркотика.

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