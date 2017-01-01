Планета сокровищ: Найдена сверземля из драгоценных камней

Такие планеты должны находиться рядом со звездой.

Группа ученых из Цюрихского и Кембриджского университетов опубликовала исследование, где рассказала, что есть вероятность существования планеты, ядро и кора которой полностью покрыты драгоценными камнями.

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Это может быть планета-сверхземля, которая сформировалась очень близко к своей звезде и имеет алюминиево-кальциевые ядро и кору, предполагают ученые.

Планеты образуются вокруг молодой звезды из остывающих остатков ее газопылевого облака. С помощью центробежных сил и гравитации происходит разделение вещества в этом облаке.

Оно делится на более массивные элементы, которые располагаются ближе к звезде и дают начало небольшим каменистым планетам вроде Земли или Марса, а легкие элементы формируют газовые и ледяные гиганты, такие как Юпитер или Уран.

Последние исследования экзопланет показывают, что большинство из них относится к классу сверхземель, образовавшихся в областях, богатых железом и кремнием, на которые приходится большая часть их массы.

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В новом исследовании под руководством Кэролин Дорн ученые доказали, что в некоторых более горячих областях протопланетного облака могут формироваться планеты, богатые кальцием и алюминием, содержащие также магний и кремний, но почти лишенные железа.

Но ядро таких планет не может создать большое магнитное поле, так как из-за этого произойдет остывание небесного тела. Новые данные позволили ученым выделить отдельный класс сверхземель, которые родились в горячей близости звезды и содержат алюминиево-кальциевое ядро.

“Согласно нашим расчетам, плотность таких планет должна быть на 10—20% меньше плотности Земли. Больше всего под такой критерий подходит экзопланета HD219134 b, расположенная в созвездии Кассиопея, в 21 световом годе от нас“, — пояснили ученые.

Эту экзопланету обнаружил аппарат HARPS-N, установленный на телескопе Telescopio Nazionale Galileoна Канарских островах.

Она находится очень близко к своей звезде, а полный ее годовой оборот совершается всего за трое земных суток.

“Мы предполагаем, что планета сверкает алым и голубым, рубинами и сапфирами, ведь эти драгоценные камни — производные оксида алюминия, повсеместно распространенного на данной планете“, — заключила Кэролин Дорн.

Напомним, ранее ученые заявили, что в нашей галактике есть алмазные планеты