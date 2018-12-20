Ученые: Жизнь на Землю точно занесло из космоса

В лабораторных условиях получен необходимый для возникновения жизни углерод.

Ученые из NASA впервые в истории смогли получить в лабораторных условиях, имитирующих космическую среду, сложный углевод дезоксирибозу, который считается необходимым элементом для развития жизни. Этот эксперимент доказывает, что это соединение может формироваться в космическом пространстве. Таким образом результаты исследования поддерживают предположения о том, что жизнь на Землю в виде примитивной органики была занесена именно из космоса. О результатах работы ученых сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

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В рамках эксперимента ученые сымитировали в лабораторных условиях среду космического пространства. Для этого помещенную в вакуумную камеру смесь водяного пара и метанола охладили до -260 градусов Целься, а затем полученный лед подвергли действию ультрафиолетового излучения. Таким образом ученые попытались воссоздать условия, существующие в облаках межзвездного газа и вещества. Анализ полученных образцов показал, что на поверхности алюминия образовались различные углеводные соединения, в том числе 2-дезоксирибоза.

"Это доказывает, что подобные процессы происходят по крайней мере в нашей галактике", - комментирует астрохимик Майкл Нью из Исследовательского центра Эймса.

Более ранние и похожие эксперименты в ходе которых была получена рибоза — основной структурный компонент РНК — показали, что углеводы могут образовываться в результате реакций с участием простой молекулы формальдегида, которая была обнаружена в кометах. Однако до сих пор ученым не удавалось получить дезоксирибозу, которая содержит меньше атомов кислорода, чем соединения, полученные исследователями ранее. Кроме того, ранее ученые уже находили в космосе аминокислоты и нуклеотиды.

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"Тот факт, что мы получили дезоксирибозу, говорит о другом типе механизма получения органических веществ", — отмечает ученый.

Новое открытие подтверждает, что в космосе достаточно строительных блоков для зарождения жизни. Таким образом кометы и метеориты потенциально могут занести их на поверхность планеты. Это также означает, что дефицит сложных органических веществ не может считаться ограничивающим фактором для появления жизни. В то же время ученые отмечают, что их исследование говорит лишь о возможности, но не доказывает существование живых существ на иных планетах.

Напомним, что в настоящий момент проводятся две космические миссии (японская «Хаябуса-2» и американская OSIRIS-Rex) в ходе которых планируется взять образцы грунта астероидов для дальнейшего исследования в земных лабораториях. Ученые смогут провести анализ и поискать в них следы дезоксирибозы и других важных для жизни органических компонентов.

Напомним, ранее сообщалось, что жизнь на Землю могла принести космическая пыль.

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