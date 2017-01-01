Британские ученые назвали детские игрушки опасными для здоровья

Во многих игрушках содержится канцерогенный металл.

Ученые Плимутского университета (Великобритания) пришли к выводу, что во многих повседневных предметах, в том числе пластиковых игрушках, керамических изделиях и красках, содержатся высокие уровни канцерогенного тяжелого металла кадмия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Кадмий используется для создания ярко-красного, оранжевого или желтого цвета, однако со временем слой краски с вещей начинает отпадать. Кроме того, металл может попадать в стеклянные предметы в процессе переработки.

Согласно различным правилам, концентрация кадмия в среде не должна превышать 50-800 частей на миллион. Однако на поверхности некоторых вещей количество кадмия может во много раз превышать рекомендуемые или допустимые уровни.

Самое высокое содержание металла было выявлено на поверхности старых и новых стаканов и бутылок, причем кадмий обнаруживался в составе красок, использующихся для создания рисунков, логотипов и надписей (металл был выявлен в 70 процентах случаев). Он также был найден на керамике с самым высоким уровнем содержания (40 тысяч частей на миллион), а также на старых пластмассовых изделиях (до 35 тысяч частей на миллион).

Напомним, ранее ученые выяснили, как смартфоны и планшеты вредят маленьким детям.

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