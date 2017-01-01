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Археологи начали изучение тюрьмы Дракулы

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Влад Цепеш сидел в заточении 7 лет.
Замок Корвинов
Замок Корвинов
LEGION-MEDIA.RU

Замок Корвинов в Трансильвании считается местом, где 7 лет содержался в заключении свергнутый с престола Влад Цепеш. Замок был построен в XV веке и с тех пор неоднократно перестраивался. Долгое время археологи не были уверены, где именно находится первоначальный фундамент здания. Исследуя нижние этажи замка и землю вокруг с помощью георадара, ученые выяснили новые подробности об истории сооружения.

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Исследование под руководством Изабель Моррис (Isabel Morris) из Принстонского университета (США) позволило определить, что старейшие каменные укрепления были заложены в XIV веке, а в XV веке крепость начали перестраивать в замок. Именно в XV веке, согласно легенде, в замке Корвин держали в заключении Влада Цепеша. Однако пока археологи не обнаружили скрытых помещений, которые могли бы служить тюрьмой Дракулы.

Позднее замок Корвинов перестраивался в XVII, когда появилось здание, исполняющее административные функции, и XIX веках. Изучение и реставрация замка осложняется тем, что исторические карты местности и чертежи строения не сохранились. Исследование также позволило определить, где именно находятся искусственные опоры, на которых держится строение, а где замок опирается на горные породы. Это поможет реставраторам укрепить стены замка.

Напомним, ранее сообщалось, что найден карликовый динозавр Дракула.

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Теги: Дракула, тюрьма, археология
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