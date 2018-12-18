Сатурн стремительно теряет свои кольца

Магнитное поле Сатурна притягивает кольца.

В новом исследовании, проведенном учеными НАСА, показано, что Сатурн теряет свои легендарные кольца с максимальной скоростью, если исходить из оценки, полученной в результате наблюдений гигантской планеты при помощи зондов Voyager 1 и 2, проведенных несколько десятилетий назад. Эти кольца падают на Сатурн в виде дождя ледяных частиц под действием магнитного поля гигантской планеты.

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"По нашим оценкам, этот «дождь из колец» содержит столько воды, что ею можно наполнить плавательный бассейн олимпийского размера за полчаса, - рассказал главный автор новой работы Джеймс О’Донохью (James O"Donoghue) из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США. – Только за счет этого процесса вся система колец Сатурна исчезнет примерно через 300 миллионов лет, однако добавьте к этому расход материала из системы колец Сатурна за счет падения его в зоне экватора планеты – процесс, который был обнаружен при помощи космического аппарата Cassini, и срок, отпущенный кольцам Сатурна, сокращается до 100 миллионов лет. Это означает, что нам посчастливилось наблюдать короткий «миг» расцвета колец гигантской планеты, возраст которой составляет свыше 4 миллиардов лет".



Ученые давно дискутируют на тему того, формировался ли Сатурн вместе с кольцами, или же кольца появились вокруг планеты значительно позднее. Эти новые результаты свидетельствуют в пользу последнего сценария, указывая на то, что возраст колец вряд ли превышает 100 миллионов лет – именно столько времени потребовалось бы кольцу C, которое некогда было таким же плотным, как кольцо B, чтобы прийти в его текущее состояние.

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Согласно другой научной команде, возглавляемой Дж. Е. П. Коннерни, этот "ледяной дождь" обусловлен взаимодействием с магнитным полем Сатурна ледяных частиц колец, которые получают электрический заряд в результате ионизации ультрафиолетовым излучением Солнца.



В ближайшее время команда О’Донохью планирует следить за изменением скорости потери Сатурном его колец при движении гигантской планеты по орбите, период которой составляет 29,4 года.



Исследование опубликовано в журнале Icarus.

Напомним, ранее сообщалось, что на спутниках Сатурна нашли странную воду.

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