В янтаре нашли странные перья возрастом 100 млн лет

Перья не похожи на перья современных птиц.

В янтаре возрастом около 100 миллионов лет, найденном в Мьянме, очень хорошо сохранились древние перья — и ученые смогли детально изучить их структуру. Оказалось, что обнаруженные перья не похожи ни на одни из таковых у сегодняшних птиц.

Читай также: В янтаре обнаружили клещей, которые кусали динозавров

Это длинные перья, которые продолжали хвост их древних обладателей и были — иногда — даже крупнее самих птиц. Так как многие современные птиц также зачастую имеют длинные хвостовые перья, использующиеся, например, для привлечения партнера, предполагалось, что древним птицам, жившим в Меловом периоде, такие перья были необходимы для тех же целей. При этом, однако, детально изучить хвостовые перья тех птиц ранее не было возможным.

Все изменилось благодаря образцам, очень хорошо — в трех измерениях — сохранившимся в древнем янтаре из Мьянмы. В данных перьях, как отмечается, преобладает стержень пера (рахис), однако он довольно сильно отличается от такового у современных птиц. Исследователи указывают, что рахис древних перьев, найденных в Мьянме, отличается необычной формой и тонкостью (таким образом, по предположению специалистов, для отращивания таких перьев древним птицам не нужно было затрачивать много энергии). Ученые предполагают, что данные перья легко отделялись и при этом не были очень пестрыми; таким образом, возможно, что они использовались не для привлечения брачного партнера, а для защиты, а также были полезны в качестве визуальных сигналов.

Читай также: В куске янтаря найден клещ, укусивший предка человека 20 млн лет назад

Впрочем, как отмечается, странная форма рахиса древних перьев поднимает довольно много вопросов: так, ученые пока не могут сказать, образовались ли данные перья от обычных или же прошли какой-то другой эволюционный путь. Чтобы ответить на этот и другие вопросы, специалистам предстоит провести большее число исследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мьянме в куске янтаря нашли хвост крошечного динозавра.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.