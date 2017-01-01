Астрономы засняли пожирающие друг друга звезды

Двойная звездная система находится в 650 световых годах от нас.

Гибель двойных звездных систем может одновременно поражать своей удивительной красотой и пугать своей разрушительной мощью. Взять хотя бы в качестве примера двойную звездную систему R Водолея, состоящую из красного гиганта, активно сбрасывающего свою внешнюю оболочку, которая поглощается очень голодной звездой-компаньоном – гораздо более компактным, но существенно более плотным белым карликом. Снимки этого пиршества были получены с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в рамках программы SPHERE. О своих наблюдениях астрономы поделились в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Звездный катаклизм, который можно наблюдать на полученной фотографии, происходит всего 650 световых годах от Земли, что по астрономическим меркам – буквально по соседству. Именно поэтому событие привлекает к себе повышенное внимание ученых. Полученные с помощью телескопа VLT изображения в ближнем инфракрасном спектре позволяют во всей красе рассмотреть это явление.

Для сравнения ниже представлено изображение туманности Cederblad 211, которая окружает нашу «парочку». Изображение получено с помощью космического телескопа «Хаббл».

NASA

Еще несколько снимков, полученных с помощью «Широкоугольной камеры 3», использующейся космическим телескопом «Хаббл».

NASA

На снимках показан очень бурный процесс. Красный гигант, получивший название Мира и относящийся к классу переменных звезд (их яркость изменяется в зависимости от происходящих рядом физических процессов), находятся на финальной стадии своего жизненного цикла. Такие звезды к этому моменту как правило уже теряют половину своей массы и очень сильно пульсируют, достигая яркости в 1000 раз больше ярости Солнца.

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Расположенный рядом белый карлик тоже находится на последнем издыхании, но тем не менее активно поглощает материю у соседнего красного гиганта. Накапливающийся на его поверхности материал приводит к термоядерным реакциям, сопровождающимся мощнейшими выбросами звездного вещества в окружающее пространство.

В конце концов жизнь этой двойной звездной системы завершится мощнейшим взрывом – появлением сверхновой типа la.

Напомним, ранее астрономы засняли рождение сверхновой звезды.

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