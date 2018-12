Влияние людей на климат откатит Землю на миллионы лет назад

Если ничего не предпринимать, парниковые газы создадут климат как в плиоцене.

Группа ученых из США и Великобритании пришла к выводу, что антропогенные выбросы парниковых газов к 2030 году «откатят» климат Земли на три миллиона лет назад, а к 2150 году — на 50 миллионов лет назад. Атмосфера тех эпох была более теплой и содержала больше энергии, которая высвобождается в виде стихийных бедствий. Статья климатологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи количественно оценили сходство между климатом в ближайшем будущем и климатом в различные геологические эпохи Земли, используя разные модели, в которых учитывались объемы выбросов углерода в следующие десятилетия. В одном сценарии — RCP8.5 — человечество не предпринимает никаких усилий по снижению количества уходящего в атмосферу углекислого газа, а в сценарии RCP4.5 предполагается умеренное сокращение выбросов. Используемые в работе климатические модели были разработаны Центром Хэдли по исследованию и предсказанию климата, Институтом исследований космоса Годдарда и Университетской корпорацией по атмосферным исследованиям.

Ученые продемонстрировали, что в сценарии RCP8.5 к 2030 году климат вернется к показателям среднего плиоцена (три миллиона лет назад), когда средняя температура атмосферы была на 2-3 градуса выше, чем сейчас, льды Арктики были однолетними, а уровень моря — на 25 метров выше. К 2150 году климат станет эоценовым, то есть «откатится» на 50 миллионов лет назад. В те времена на Земле произошел термический максимум — резкое потепление климата на восемь градусов Цельсия, приведшее к массовому вымиранию видов. Содержание углекислого газа в эоцене в системе атмосфера — гидросфера была в 5-8 раз больше, чем сейчас.

Согласно сценарию RCP4.5, климат стабилизируется на уровне плиоцена в 2040 году, а видимые изменения в погодных явлениях будут незначительными и затронут менее одного процента территорий мира. Однако в случае RCP8.5 новый климат станет характерным для 8,7 процента территорий и затронет, главным образом, сушу. По мнению ученых, такие изменения выходят за рамки адаптивных возможностей многих видов, что неизбежно приведет к массовому вымиранию. В настоящий момент, считают исследователи, человечество находится между RCP4.5 и RCP8.5 и с каждым годом движется к последнему, однако принятие срочных мер поможет реализовать более оптимистичный сценарий.

